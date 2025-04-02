Налоговая выявила десятки тысяч украинцев, продающих товары через Интернет

Государственная налоговая служба с марта начала на постоянной основе идентифицировать граждан, которые продают товары через сеть Интернет и получают денежные переводы за них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНС.
"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одно лицо достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", - говорится в сообщении.
Как отметили налоговики, с 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:
"ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о намерении изменить упрощенную систему налогообложения. Кроме того, ставки налога на доходы граждан хотят повысить, а для Налоговой хотят раскрыть банковскую тайну.
В частности рассматривается вопрос внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступивших на банковские счета налогоплательщиков.