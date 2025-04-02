Налоговая выявила десятки тысяч украинцев, продающих товары через Интернет

"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одно лицо достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", - говорится в сообщении.

Как отметили налоговики, с 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

граждан, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лиц - предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.д.

"ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за неправильной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций", - говорится в сообщении.