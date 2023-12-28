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Податкова попереджає про часткове обмеження роботи сервісів із 30 грудня: подробиці

Архівне фото: Податкова попереджає про часткове обмеження роботи сервісів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року буде обмежено приймання податкових накладних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Державна податкова служба України посилається на завершення 2023 бюджетного року та початок 2024 бюджетного року, а також на лист Державної казначейської служби України від 12.12.2023 р. № 11-06-06/23778 щодо особливостей режиму роботи системи електронних платежів Національного банку України.

Податкова додала, що в інформаційно-комунікаційних системах у період з 30 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року проводитимуться регламентні та технічні роботи.

Коли сервіси відновлять роботу

"У зв'язку з цим буде обмежено приймання податкових накладних та розрахунків коригування до Єдиного реєстру податкових накладних у період із 30 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року", - додали в податковій.

Починаючи з 2 січня 2024 року інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України, зокрема Єдиний реєстр податкових накладних, працюватимуть у штатному режимі.

Сфера податків в Україні

На початку грудня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною радою зміни до Податкового кодексу про скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Їхнє повернення було одним із зобов'язань країни для програми з Міжнародним валютним фондом.

Нещодавно Кабінет міністрів продовжив термін звільнення від імпортного мита та податку на додану вартість на широкого спектра продукції, необхідної для оборонних можливостей України.

 

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