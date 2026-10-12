Податки на доходи з-за кордону: у ДПС пояснили, що треба задекларувати та які ставки

Які доходи з-за кордону потрібно декларувати

Доходи, отримані за межами України, підлягають декларуванню та оподаткуванню, якщо для них не передбачено звільнення відповідно до Податкового кодексу України або міжнародних договорів.

Йдеться про доходи, які податкові резиденти України отримують від діяльності за кордоном. До них можуть належати:

дивіденди та проценти;

роялті;

доходи від оренди майна;

гроші від продажу майна за кордоном;

спадщина та подарунки;

виграші;

інші доходи, отримані за межами України.

Такі надходження включаються до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи - податкового резидента України.

Які податки потрібно сплатити

За загальним правилом, доходи з-за кордону оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%.

Водночас для окремих видів доходів передбачені спеціальні ставки. Зокрема, дивіденди, нараховані нерезидентами, оподатковуються за ставкою 9%.

Крім того, іноземні доходи фізичних осіб є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 5%.

Подвійне оподаткування

Якщо людина вже сплатила податок з іноземного доходу за кордоном, у певних випадках вона може зарахувати цю суму під час визначення податкових зобов'язань в Україні. Це дозволяє уникнути подвійного оподаткування в межах, передбачених міжнародними договорами.

Для цього під час подання річної податкової декларації потрібно:

зазначити суму податку, сплаченого за кордоном;

мати документальне підтвердження сплати податку в іншій державі;

врахувати положення відповідного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

Таким чином, отримання доходу за межами України саме по собі не звільняє податкового резидента від обов'язку декларувати його. Водночас за певних умов податки, сплачені за кордоном, можна зарахувати в Україні.

Зазначимо, оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Порядок оподаткування іноземних доходів визначений, зокрема, пунктом 170.11 статті 170 Кодексу.