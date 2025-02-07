Подати заявку на засоби реабілітації стало простіше: пояснення Мінсоцполітики

В Україні запровадили нову систему оцінювання функціонування людини, яка замінила МСЕК. Тепер рішення ухвалюють експертні команди, а подати заявку на засоби реабілітації стало простіше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцiальної політики України.
З 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінила роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
Відтепер рішення щодо необхідності реабілітаційних засобів ухвалюють експертні команди. Разом із цим спрощено процедуру подання заяв на отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР).
Громадяни можуть подати заяву одним із зручних способів:
Якщо заява подається онлайн, формується один документ на всі необхідні засоби реабілітації або лише на вибрані вироби, які людина хоче отримати першочергово. Дублювати заявки на кожен окремий засіб не потрібно.
При особистому зверненні фахівці вносять інформацію в Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Якщо дані вже є в системі, повторне введення не потрібне.
Термін розгляду. Подані заявки розглядаються протягом 3-х робочих днів.
Нагадаємо, що в Україні забезпечують своїх громадян засобами необхідної їм реабілітації. Для полегшення цього процесу було запущено окрему платформу.