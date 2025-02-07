Подати заявку на засоби реабілітації стало простіше: пояснення Мінсоцполітики

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінила роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Відтепер рішення щодо необхідності реабілітаційних засобів ухвалюють експертні команди. Разом із цим спрощено процедуру подання заяв на отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР).

Як подати заяву на засоби реабілітації

Громадяни можуть подати заяву одним із зручних способів:

онлайн - через особистий кабінет на Соціальному порталі Мінсоцполітики;

через особистий кабінет на Соціальному порталі Мінсоцполітики; офлайн - у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), структурному підрозділі з питань соцзахисту населення (ОСЗН) або територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).

Якщо заява подається онлайн, формується один документ на всі необхідні засоби реабілітації або лише на вибрані вироби, які людина хоче отримати першочергово. Дублювати заявки на кожен окремий засіб не потрібно.

При особистому зверненні фахівці вносять інформацію в Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Якщо дані вже є в системі, повторне введення не потрібне.