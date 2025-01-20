Мінсоцполітики запустило платформу допомоги з реабілітації українців

Україна забезпечує своїх громадян засобами необхідної їм реабілітації. Для полегшення цього процесу було запущено окрему платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства соціальної політики України.

"Держава гарантує забезпечення високоякісними сучасними протезами та іншими засобами реабілітації, що дають змогу відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя", - йдеться на порталі Мінсоцполітики.

У межах програми українці можуть не лише безоплатно отримати протез або інший засіб реабілітації, а й послуги з його ремонту, заміни та обслуговування.

"Вам нададуть підтримку на всіх етапах - від подання заяви й до отримання самого виробу", - сказали в міністерстві.

Засобами реабілітації є:

Протезно-ортопедичні вироби

протези, зокрема протези молочної залози;

ортези;

ортопедичне взуття;

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

рукавиці;

наколінники;

подушки абдукційні;

подушки протипролежневі;

вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс;

комплект чохлів для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

крісла-стільці;

сидіння для ванни, сидіння для душу, табурети та стільці для душу;

туалетні опори;

східці, підставка для ванни.

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

палиці, зокрема тактильні (білі тростини);

милиці, ходунки.

Засоби пересування

крісла-каталки;

низькоактивні крісла колісні;

середньоактивні крісла колісні;

активні крісла колісні;

багатофункціональні крісла колісні;

крісла колісні з електроприводом;

електроскутери;

дорожні крісла колісні;

коляски малогабаритні;

триколісні велосипеди

підйомники пересувні, підйомники стаціонарні.

Меблі та оснащення

столи;

вертикалізатори;

ліжка, матраци протипролежневі;

стінки шведські;

бруси та поручні.

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією