Подать заявку на средства реабилитации стало проще: объяснение Минсоцполитики

В Украине ввели новую систему оценки функционирования человека, которая заменила МСЭК. Теперь решение принимают экспертные команды, а подать заявку на средства реабилитации стало проще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
С 1 января 2025 года в Украине введена новая система оценки повседневного функционирования человека, которая заменила работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
Отныне решение о необходимости реабилитационных средств принимают экспертные команды. Вместе с этим упрощена процедура подачи заявлений на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР).
Граждане могут подать заявление одним из удобных способов:
Если заявление подается онлайн, формируется один документ на все необходимые средства реабилитации или только на выбранные изделия, которые человек хочет получить в первую очередь. Дублировать заявки на каждое отдельное средство не нужно.
При личном обращении специалисты вносят информацию в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Если данные уже есть в системе, повторный ввод не требуется.
Срок рассмотрения. Поданные заявки рассматриваются в течение 3-х рабочих дней.
Напомним, что в Украине обеспечивают своих граждан средствами необходимой им реабилитации. Для облегчения этого процесса была запущена отдельная платформа.