Подать заявку на средства реабилитации стало проще: объяснение Минсоцполитики

С 1 января 2025 года в Украине введена новая система оценки повседневного функционирования человека, которая заменила работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Отныне решение о необходимости реабилитационных средств принимают экспертные команды. Вместе с этим упрощена процедура подачи заявлений на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР).

Как подать заявление на средства реабилитации

Граждане могут подать заявление одним из удобных способов:

онлайн - через личный кабинет на Социальном портале Минсоцполитики;

через личный кабинет на Социальном портале Минсоцполитики; офлайн - в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), структурном подразделении по вопросам соцзащиты населения (ОСЗН) или территориальном отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗОИ).

Если заявление подается онлайн, формируется один документ на все необходимые средства реабилитации или только на выбранные изделия, которые человек хочет получить в первую очередь. Дублировать заявки на каждое отдельное средство не нужно.

При личном обращении специалисты вносят информацию в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Если данные уже есть в системе, повторный ввод не требуется.