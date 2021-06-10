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Как подать заявление и выбрать специальность. МОН выпустило разъяснение для абитуриентов

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Украина, Четверг 10 июня 2021 16:28
Как подать заявление и выбрать специальность. МОН выпустило разъяснение для абитуриентов Фото: МОН опубликовало видео с разъяснениями для поступающих (nmu.org.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины в рамках нынешней вступительной кампании начало публиковать видеоролики с разъяснениями для поступающих. В частности, министерство разъяснило, как подать заявление в учебное заведение и выбрать будущую специальность.

Об этом говорится на сайте МОН.

В первом видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:

  • регион, в котором планируете учиться;
  • учебное заведение;
  • форму обучения;
  • специальность.

Другой ролик призван помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы

База видеоразъяснений для поступающих будет пополняться новыми материалами до 1 июля - тогда начнется основной этап вступительной кампании. Видеоролики будут публиковать на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2021" и на официальном YouTube-канале.

Напомним, недавно в Минобразования разъяснили, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинский вуз. Поступить в вуз могут абитуриенты даже без украинского аттестата.

Кроме того, Украина запустила подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса.

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