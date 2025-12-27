UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Подарунок на свята. Як вибрати безпечну іграшку для дитини

Як вибрати безпечну іграшку дитині (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кожна дитина чекає подарунків під ялинку, а найкращим сюрпризом зазвичай стає іграшка. Але перед покупкою варто уважно перевіряти маркування та супровідну інформацію, передбачену законодавством.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.

На що мають звертати увагу батьки

При виборі іграшки має значення:

  • найменування виробника або імпортера, його адреса та контакти;
  • назва іграшки та артикул;
  • вікова категорія (наприклад, "3+");
  • попереджувальні надписи та інструкція українською;
  • знак відповідності технічним регламентам.

Законодавча база

Вимоги до безпечності іграшок регламентовані Технічним регламентом безпечності іграшок (постанова КМУ №151 від 28.02.2018).

Практичні поради

У Держпродспоживслужбі при виборі іграшки радять:

  • переконатися, що інструкція та попередження чіткі та українською мовою;
  • іграшка відповідає віку дитини;
  • відсутні підозрілі запахи, пошкодження або інші дефекти;
  • якщо маркування викликає сумніви - краще утриматися від покупки.

Контроль і безпека

Держпродспоживслужба здійснює нагляд за ринком дитячих іграшок та систематизує інформацію про небезпечну продукцію. Переглянути актуальні дані можна за посиланням.

Раніше ми писали про те, що протягом року в Україні було виявлено 55 видів небезпечної продукції, понад половина з яких - дитячі іграшки. Фахівці знайшли десятки тисяч товарів для дітей, які становлять небезпеку для їхнього здоров'я.

Читайте також про те, що деякі ялинкові іграшки можуть містити токсичні хімікати та ламке скло, що становить ризик для дітей та домашніх тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержпродспоживслужбаіграшкиДитина