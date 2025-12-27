Подарок на праздники. Как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Ранее мы писали о том, что в течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

