Подарок на праздники. Как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Каждый ребенок ждет подарков под елку, а лучшим сюрпризом обычно становится игрушка. Но перед покупкой стоит внимательно проверять маркировку и сопроводительную информацию, предусмотренную законодательством.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
При выборе игрушки имеет значение:
Требования к безопасности игрушек регламентированы Техническим регламентом безопасности игрушек (постановление КМУ №151 от 28.02.2018).
В Госпродпотребслужбе при выборе игрушки советуют:
Госпродпотребслужба осуществляет надзор за рынком детских игрушек и систематизирует информацию об опасной продукции. Посмотреть актуальные данные можно по ссылке.
Ранее мы писали о том, что в течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.
