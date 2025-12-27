RU

Общество Образование Деньги Изменения

Подарок на праздники. Как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Как выбрать безопасную игрушку ребенку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Каждый ребенок ждет подарков под елку, а лучшим сюрпризом обычно становится игрушка. Но перед покупкой стоит внимательно проверять маркировку и сопроводительную информацию, предусмотренную законодательством.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

На что должны обращать внимание родители

При выборе игрушки имеет значение:

  • наименование производителя или импортера, его адрес и контакты;
  • название игрушки и артикул;
  • возрастная категория (например, "3+");
  • предупредительные надписи и инструкция на украинском языке;
  • знак соответствия техническим регламентам.

Законодательная база

Требования к безопасности игрушек регламентированы Техническим регламентом безопасности игрушек (постановление КМУ №151 от 28.02.2018).

Практические советы

В Госпродпотребслужбе при выборе игрушки советуют:

  • убедиться, что инструкция и предупреждения четкие и на украинском языке;
  • игрушка соответствует возрасту ребенка;
  • отсутствуют подозрительные запахи, повреждения или другие дефекты;
  • если маркировка вызывает сомнения - лучше воздержаться от покупки.

Контроль и безопасность

Госпродпотребслужба осуществляет надзор за рынком детских игрушек и систематизирует информацию об опасной продукции. Посмотреть актуальные данные можно по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

Читайте также о том, что некоторые елочные игрушки могут содержать токсичные химикаты и ломкое стекло, что представляет риск для детей и домашних животных.

