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"Подарунок Путіну". В Європі назбирали 400 тисяч євро на вертоліт Black Hawk для ГУР

П'ятниця 24 листопада 2023 12:12
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"Подарунок Путіну". В Європі назбирали 400 тисяч євро на вертоліт Black Hawk для ГУР Фото: Black Hawk (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках ініціативи "подарунок для Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.)" чехи й словаки лише за тиждень назбирали 400 тисяч євро на гелікоптер Black Hawk для наших розвідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки МО України.

Загальна вартість гелікоптера складає близько 4,3 млн євро.

"За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України - він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам", - пише пресслужба.

Як відзначають у розвідці, наші воїни вже мають один такий гелікоптер, який допомогає їм виконувати:

  • бойові й спеціальні завдання;
  • місії із доставки військових вантажів;
  • місії із доставки особового складу;
  • місії зі веденням радіоелектронної боротьби;
  • евакуацію поранених.

Не перший "подарунок Путіну"

Раніше, в рамках ініціативи, чехи задонатили на придбання нашим військовим:

  • 15 комплексів протиповітряної оборони Victor;
  • танк Т-72;
  • РСЗВ RM-70.

Загальна вартість "подарунків" становить 2,3 млн доларів.

"Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з Москви, захищати Україну і всю об'єднану Європу від режиму російських воєнних злочинців", - додали в ГУР.

Що відомо про Sikorsky UH-60 Black Hawk

Гелікоптер надійшов на озброєння Армії США, замінивши вертоліт Bell UH-1 Huey. Льотні випробування дослідної модифікації UH-60 було завершено 1974 року.

До середини 1990-х років було побудовано понад 2600 вертольотів. При установці додаткових пілонів може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів великої дальності.

Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 і 30-мм гармата M230. Поточна модель, яка використовується в армії США - UH-60M.

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