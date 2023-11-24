"Подарок Путину". В Европе собрали 400 тысяч евро на вертолет Black Hawk для ГУР

В рамках инициативы " подарок для Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.)" чехи и словаки лишь за неделю собрали 400 тысяч евро на вертолет Black Hawk для наших разведчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Общая стоимость вертолета составляет около 4,3 млн евро.



"По словам организаторов, вертолет уже осмотрели авиационные эксперты из Украины - он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задачи. Как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам", - пишет пресс-служба.

Как отмечают в разведке, наши воины уже имеют один такой вертолет, который помогает им выполнять:

боевые и специальные задачи;

миссии по доставке военных грузов;

миссии по доставке личного состава;

миссии с ведением радиоэлектронной борьбы;

эвакуацию раненых.

Не первый "подарок Путину"

Ранее, в рамках инициативы, чехи задонатили на приобретение нашим военным:

15 комплексов противовоздушной обороны Victor;

танк Т-72;

РСЗО RM-70.

Общая стоимость "подарков" составляет 2,3 млн долларов.

"Выражаем благодарность нашим друзьям из Чехии и Словакии, всем гражданам европейских государств, которые помогают отражать террористическое нашествие из Москвы, защищать Украину и всю объединенную Европу от режима российских военных преступников", - добавили в ГУР.

Что известно о Sikorsky UH-60 Black Hawk

Вертолет поступил на вооружение Армии США, заменив вертолет Bell UH-1 Huey. Летные испытания опытной модификации UH-60 были завершены в 1974 году.

К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолетов. При установке дополнительных пилонов может оснащаться ПТУР AGM-114 Hellfire, дополнительными топливными баками для полетов большой дальности.

Также в передней части грузового отсека может устанавливаться пулеметы М240, М134 и 30-мм пушка M230. Текущая модель, которая используется в армии США - UH-60M.