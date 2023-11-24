"Подарок Путину". В Европе собрали 400 тысяч евро на вертолет Black Hawk для ГУР
В рамках инициативы "подарок для Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.)" чехи и словаки лишь за неделю собрали 400 тысяч евро на вертолет Black Hawk для наших разведчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.
Общая стоимость вертолета составляет около 4,3 млн евро.
"По словам организаторов, вертолет уже осмотрели авиационные эксперты из Украины - он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задачи. Как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам", - пишет пресс-служба.
Как отмечают в разведке, наши воины уже имеют один такой вертолет, который помогает им выполнять:
- боевые и специальные задачи;
- миссии по доставке военных грузов;
- миссии по доставке личного состава;
- миссии с ведением радиоэлектронной борьбы;
- эвакуацию раненых.
Не первый "подарок Путину"
Ранее, в рамках инициативы, чехи задонатили на приобретение нашим военным:
- 15 комплексов противовоздушной обороны Victor;
- танк Т-72;
- РСЗО RM-70.
Общая стоимость "подарков" составляет 2,3 млн долларов.
"Выражаем благодарность нашим друзьям из Чехии и Словакии, всем гражданам европейских государств, которые помогают отражать террористическое нашествие из Москвы, защищать Украину и всю объединенную Европу от режима российских военных преступников", - добавили в ГУР.
Что известно о Sikorsky UH-60 Black Hawk
Вертолет поступил на вооружение Армии США, заменив вертолет Bell UH-1 Huey. Летные испытания опытной модификации UH-60 были завершены в 1974 году.
К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолетов. При установке дополнительных пилонов может оснащаться ПТУР AGM-114 Hellfire, дополнительными топливными баками для полетов большой дальности.
Также в передней части грузового отсека может устанавливаться пулеметы М240, М134 и 30-мм пушка M230. Текущая модель, которая используется в армии США - UH-60M.
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