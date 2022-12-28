Подарунок під ялинку? Пєсков анонсував виступ Путіна на тлі Кремля

Президент Росії Володимир Путін вирішив виступити із новорічним зверненням до росіян. Це єдиний традиційний захід, який не скасував глава Кремля наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його прес-секретаря Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, жодних змін у форматі звернення не планується. Путін, як і завжди, виступатиме на тлі Кремля.

Він зазначив, що кожне звернення "несе відбиток року минулого і містить основні фрази та посилки на рік, що почався", і підкреслив, що "так буде і цього разу".