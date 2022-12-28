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Подарунок під ялинку? Пєсков анонсував виступ Путіна на тлі Кремля

Фото: пре
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін вирішив виступити із новорічним зверненням до росіян. Це єдиний традиційний захід, який не скасував глава Кремля наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його прес-секретаря Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, жодних змін у форматі звернення не планується. Путін, як і завжди, виступатиме на тлі Кремля.

Він зазначив, що кожне звернення "несе відбиток року минулого і містить основні фрази та посилки на рік, що почався", і підкреслив, що "так буде і цього разу".

Як повідомлялося, Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки невпевнений, що зможе продовжувати формувати російський інфопростір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.

Також цього року не відбудеться велика щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.

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Володимир ПутінРосійська Федерація