Подарок под елочку? Песков анонсировал выступление Путина на фоне Кремля

Президент России Владимир Путин решил выступить с новогодним обращением к россиянам. Это единственное традиционное мероприятие, которое не отменил глава Кремля в конце 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, никаких изменений в формате обращения не планируется. Путин, как и всегда, будет выступать на фоне Кремля.

Он отметил, что каждое обращение "несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся", и подчеркнул, что "так будет и на этот раз".