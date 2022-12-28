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Подарок под елочку? Песков анонсировал выступление Путина на фоне Кремля

Фото: президент России Владимир Путин (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин решил выступить с новогодним обращением к россиянам. Это единственное традиционное мероприятие, которое не отменил глава Кремля в конце 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, никаких изменений в формате обращения не планируется. Путин, как и всегда, будет выступать на фоне Кремля.

Он отметил, что каждое обращение "несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся", и подчеркнул, что "так будет и на этот раз".

Как сообщалось, Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, поскольку неуверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики его поведения по поводу вторжения в Украину.

Также в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.

ПРи є

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