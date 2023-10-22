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"Подарунки з неба". Прикордонники знищили ворожу "буханку"

Фото: прикордонники ліквідували ворожу "буханку" (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники за допомогою дрону ліквідували ворожу "буханку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Прикордонники "Сталевого кордону" відправили окупантам подарунки з неба", - повідомили правоохоронці.

 

За даними МВС, прикордонники на Лиманському напрямку чітким попаданням скиду з дрона успішно уражено ворожу "буханку".

Спроби окупантів

Нагадаємо, минулого тижня окупанти активізували штурми у районі Авдіївки. Як пояснювали українські військові, росіяни хочуть оточити місто, а захоплення Авдіївки стало б для окупантів "перемогою".

Також після паузи армія РФ знову відновила атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Командувач Східного угруповування військ Сирський заявив, що окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Більше про те, що відбувається на фронті та де чекати на прорив ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

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