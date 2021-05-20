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"Подарок Путину": в Сенате США раскритиковали решение по Nord Stream 2

Автор: Артур Родивилов

Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компаниях и судах, участвующих в Nord Stream 2. Однако решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте комитета Сената США по международным делам.

В заявлении также указывается, что администрация США потратила на представление отчета о компаниях, вовлеченные в Nord Stream 2, больше времени, чем должно было быть. При этом подчеркивается - такое ее решение стало "подарком Путину", что потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и РФ.

Отмечается, что администрация отдает приоритет немецким и российским интересам, а не интересам США союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе.

"Решение администрации отменить санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является ошибочным. Администрация, похоже, предполагает, что каким-то образом это соответствует интересам Соединенных Штатов - позволить завершение этого российского проекту злонамеренного влияния", - сообщил старший член комитета сенатор Джим Риш.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

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