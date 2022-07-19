Подарок ко Дню независимости: в Канаде начали сбор средств на Bayrarktar для ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу U help Ukraine , где идет сбор средств.

"Наши союзники со всего мира в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов с помощью массовых сборов средств, чтобы обеспечить и провести закупку известного дрона Bayraktar. Пора канадцев активизироваться и сделать то же самое", - говорится в заявлении инициаторов сбора.

Волонтеры планируют собрать на приобретение дрона 5,4 млн долларов.

"С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы сможем способствовать реальным физическим изменениям и помочь нашим героям вернуться домой. Каждый доллар имеет значение для освобождения Украины", - говорится в заявлении.