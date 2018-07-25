У подарованому Путіним Трампу м'ячі був передавач, - Bloomberg

М'яч Кубка світу має чіп для відслідковування тренувань

У м'ячі, якого президент Росії Володимир Путін подарував президенту США Дональду Трампу, був передавач. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Але передавач не є шпигунським пристроєм: мікросхема - це рекламована особливість м'яча Adidas AG. Видання зазначає, що після такого подарунка Трамп отримав чимало застережень.

"Що ж, деякі з них лише наполовину жартівливі - про те, що сувенір з Кубка світу може прослуховуватися", - пише Bloomberg.

Як повідомили в Adidas, під час виробництва м'яча мікросхема NFC розміщується всередині його. Мікросхема розташована під логотипом, що нагадує значок сигналу Wi-Fi. Таким чином прихильники можуть отримувати доступ до відеозаписів гравців та змагань, якщо наблизити мобільний пристрій до м'яча.

Ця функція є у м’ячі матчу кубка Чемпіонату світу з футболу 2018 року. На сайті Adidas м'яч продається за 165 доларів.

На фотографіях з прес-конференції в Гельсінкі, під час якої Путін вручив м'яч Трампу, видно даний логотип, під яким розміщується мікросхема. Але на фото не помітно, чи могли цю мікросхему видалити та замінити на шпигунський пристрій. Або ж що цілий м'яч підробили спеціально для зустрічі двох лідерів.

"Процес перевірки безпеки, який проводиться для всіх подарунків, був проведений і щодо футбольного м'яча", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Нагадаємо, після зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі стало відомо, що президент США розпорядився запросити президента РФ до Вашингтону вже цієї осені. Пентагон 21 липня 2018 року заявив, що підтримує проведення нової зустрічі Трампа і Путіна у Вашингтоні.