Пентагон підтримує проведення нової зустрічі Трампа і Путіна у Вашингтоні

За словами заступника міністра оборони, необхідна чесна дискусія між лідерами двох країн

Заступник голови Міністерства оборони США Джон Руд підтримує рішення Білого дому про запрошення російського президента Володимира Путіна приїхати до Вашингтона восени 2018 року, передає телекомпанія CNN.

Зокрема, заступник голови Пентагону вважає, що це практична і зовсім нормальна ідея.

"Я думаю, що необхідний обмін думками і чесна дискусія між лідерами двох країн... Я думаю, що це абсолютно нормально і практично", - підкреслив представник міністерства.

Він наголосив на важливості Росії як гравця на міжнародній арені і нагадав, що в минулі роки глави США і РФ неодноразово проводили переговори. Зокрема, Руд нагадав про візит Путіна до Джорджа Буша-молодшого.

"Президент Путін адже вже і в США раніше приїжджав, і в Білому домі був. Наприклад, коли я працював в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, Путін їздив до президента США в гості в його будинок у Техасі. Вони разом рибалили у штаті Мен. Для мене в цьому немає нічого особливого", - заявив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що глава національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніел Коутс здивувався новині про те, що президент США Дональд Трамп запросив главу Росії відвідати Вашингтон цієї осені.

Відзначимо, в Білому домі запевнили, що не планують підтримувати пропозицію РФ з приводу проведення референдуму на Донбасі після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі.