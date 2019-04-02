Подали голос: чего ждать от второго тура президентских выборов

Явка и регионы

Явка по Украине в первом туре президентских выборов без учета зарубежного избирательного округа составила 63,5%. Это выше, чем на президентских выборах 2014 года, проходивших в крайне напряженной атмосфере из-за российской агрессии. Тогда на участки пришли 59,5% украинцев, причем в Донецкой области – лишь 15,1%, в Луганской – 38,9%. Вместе с тем явка в этом году ниже, чем на "довоенных" выборах 2010 года, когда в первом туре на участки пришли 66,8% избирателей.

Вполне естественно, что сейчас, после относительной стабилизации обстановки, серьезно выросла активность избирателей на Донбассе – 59,5% в Донецкой области и 56,8% в Луганской. Активнее голосовали и в Одесской области – 58,4% против 46% в 2014 году, Харьковщине – 64,5% против 47,9% и других юго-восточных регионах.

В 2014 году активнее всего голосовали на западе, в пяти западноукраинских областях явка тогда превысила 70%. В этом году жители Галичины и Волыни уже не так активно шли на участки, хотя Львовская область опять поставила рекорд активности по всей стране – 68,9%. Наконец, антирекорд поставили на Закарпатье, где на участки пришли лишь 47% избирателей.

Мобилизация жителей запада страны для Петра Порошенко будет крайне важной задачей на второй тур, считает политолог Сергей Таран. Именно Западная Украина, где базируется электоральное ядро Порошенко, отметилась достаточно вялой явкой, признавали собеседники в штабе Порошенко сразу же после обнародования результатов экзит-поллов.

"Молодежь приняла участие в голосовании, но не только молодежь. Голоса за Зеленского – это результат большого разочарования в политике не только молодого поколения", – говорит РБК-Украина Таран.

"В 2014 году восток не увидел "своего" кандидата и на выборы просто не пришел. Сейчас же они таких кандидатов увидели – это Бойко и Зеленский", – объяснила РБК-Украина директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. По ее словам, на этих выборах значительную роль сыграла трудовая миграция в Европу, в первую очередь, из Закарпатья. А за рубежом своим правом голоса воспользовались лишь 55 тысяч украинцев.

"Раньше часто в селах пытались голосовать, например, по чужому паспорту, за родственника, находящегося на заработках за рубежом. Сейчас же на участках столько "глаз", все друг друга контролируют, потому сделать это невозможно", – считает Бекешкина.

Явку на этих выборах можно оценить как среднюю, однако она явно выше, чем ожидалось, поскольку многие сомневались в том, что электорат Зеленского придет на выборы, уточнил изданию генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

"Когда мы моделировали ситуацию, то при низкой явке Зеленский мог вовсе не выйти во второй тур – если явка была бы в пределах 50%. А потому как его результат составил примерно 30%, это говорит о том, что все же молодежи пришло больше, чем это было во время предыдущих выборов", – констатировал социолог.

Во втором туре Бекешкина прогнозирует более низкую явку, чем в первом, в частности, из-за того, что для многих украинцев неприемлемыми кандидатами являются и Порошенко, и Зеленский. Кроме того, разрыв почти в 15% между победителем и кандидатом, занявшим второе место, может расхолодить избирателей Зеленского. Молодежь, проживающая не по месту регистрации, также может полениться повторно идти менять место голосования.

Еще одна черта этих выборов – отсутствие резких региональных сдвигов в поддержку того или иного кандидата. "Во время всех предыдущих выборов лидеры были очень сильно дифференцированы по регионам, – вспоминает Владимир Паниотто. – Побеждали то кандидаты от запада и центра, то Виктор Янукович – кандидат востока и юга". Результаты Петра Порошенко на президентских выборах 2014 года переломили эту тенденцию, когда на фоне российской агрессии под слоганом "объединения страны" ему удалось консолидировать избирателей по всей Украине и взять первое место во всех областях.

"На этих выборах Зеленский оказался единственным кандидатом, который более-менее равномерно распределен по регионам, – отмечает Паниотто. – У него не ярко выраженная ориентация, поэтому у него получился равномерный результат. Наверное, благодаря этому ему и получилось обойти своих соперников".

Тихо и спокойно

Вопреки многочисленным опасениям перед днем голосования, выборы были признаны свободными и честными как украинскими, так и международными организациями: Евросоюзом, ОБСЕ, Канадской наблюдательной миссией, Гражданской сетью ОПОРА. Нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, не было.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы, и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре... Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные", – заявил специальный координатор ОБСЕ Илка Канерва.

Координатор ОПОРы Ольга Айвазовская отмечает положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. "Количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году", – сказала она.

Как добавил в разговоре с РБК-Украина аналитик ОПОРы Александр Клюжев, свою роль в том, что выборы прошли фактически без нарушений, сыграли и электоральные позиции кандидатов. "Мое личное мнение – было непонятно, кто выйдет во второй тур, и потому все были заинтересованы, чтобы процесс выборов закончился результативно и чтобы на участках не было провокаций", – сказал он.

Во время повторного голосования, которое должно состояться через три недели, по мнению Клюжева, серьезных проблем ожидать также не стоит. "В первом туре есть десятки технических кандидатов, которые могут быть инструментом дестабилизации. А во втором туре за весь процесс отвечают лишь два конкретных кандидата, с персональной ответственностью. Полагаю, они не рискнут устраивать какие-то глобальные провокации", – сказал аналитик.

Выбор проигравших

Повлиять на исход финального голосования, среди прочего, может резерв избирателей от тех кандидатов, которые не прошли во второй тур. То, как распределятся их голоса между Зеленским и Порошенко, может стать решающим для победы одного из них.

К примеру, голоса Юлии Тимошенко и Олега Ляшко могут распределиться 60 на 40 – одна часть отойдет к Зеленскому, вторая – к Порошенко, считает политолог Сергей Таран.

Владимир Паниотто обратил внимание, что самый большой переток голосов от электората Олега Ляшко наблюдается в пользу Владимира Зеленского. "При анализе за неделю до выборов среди электората Ляшко самый большой процент тех, кто готовы во втором туре поддержать Зеленского – 57%, и только 6% за Порошенко", – говорит Паниотто.

Примечательно, что, несмотря на схожесть риторики и электорального поля у Ляшко и Тимошенко, с ней у главного "радикала" не столь большой переток голосов. "При анализе во втором туре пары Зеленский и Тимошенко, 44% электората Ляшко проголосовали бы за Зеленского и 22% – за Тимошенко", – отметил социолог.

Избиратели Юлии Тимошенко также преимущественно проголосуют за Зеленского, говорит Паниотто. Согласно опросам, 43% симпатиков лидера "Батькивщины", скорее всего, проголосуют за Зеленского, тогда как 11% – за Порошенко, а другие на выборы не придут.

Значительный переток электората между Зеленским и Тимошенко как раз и помешал лидеру "Батькивщины" выйти во второй тур, отмечает Паниотто. Впрочем, ее рейтинг сейчас не намного ниже, чем летом-осенью прошлого года, когда Тимошенко считали уверенным фаворитом выборов. Проблема Тимошенко в том, что ее конкуренты сумели серьезно нарастить рейтинги.

Еще одна причина неудачи Тимошенко состоит в том, что ее кампания концентрировалась на негативе, полагает Сергей Таран. "Она дважды пыталась изменить полюс, свою электоральную базу. Сначала она ориентировалась на социально уязвимые слои населения, а потом резко переориентировалась на другую аудиторию", – говорит он.

Голоса Юрия Бойко также большей частью могут отойти Владимиру Зеленскому. "При анализе за неделю до выборов 52% респондентов среди тех, кто в первом туре голосовал за Юрия Бойко, во втором туре будут голосовать за Зеленского и только 2% – за Порошенко", – отмечает Паниотто. Помимо Бойко, к Зеленскому предположительно отойдет и львиная доля голосов Александра Вилкула.

Раскол "Оппозиционного блока" на две части и конкуренция между Вилкулом и Бойко подкосили шансы последнего на проход во второй тур. Суммарно они набрали лишь на несколько десятых процента меньше, чем Петр Порошенко. Впрочем, механически складывать голоса кандидатов неправильно, напоминает Паниотто. "Часть избирателей Вилкула не поддержала бы Бойко и наоборот. 80% от суммы их голосов – более реалистичная оценка их похода на президентские выборы единой командой", – говорит он.

Более равномерно во втором туре может распределиться электорат Анатолия Гриценко. При анализе за неделю до первого тура 37% его избирателей готовы поддержать во втором туре Зеленского, а 30% - Порошенко, следует из данных КМИС. Схожим образом может распределиться и электорат Игоря Смешко. По замерам социологов, 32% из опрошенных сторонников Смешко будут голосовать за Зеленского, 24% - за Порошенко.

В то же время, по мнению политолога Сергея Тарана, голоса Гриценко и Смешко, скорее всего, отойдут к Порошенко. Собеседники в штабе действующего президента также рассчитывают на то, что голоса Смешко ко второму туру распределяться в пользу Порошенко, а не Зеленского. Более того, как писало РБК-Украина, там попытаются заручиться публичной поддержкой Смешко ко второму туру выборов.

Высокий результат Игоря Смешко – одна из главных неожиданностей первого тура выборов, даже последние соцопросы давали экс-главе СБУ времен Леонида Кучмы на несколько процентов меньше. Значительная часть избирателей Смешко перешла к нему от Гриценко. По мнению Ирины Бекешкиной, это обусловлено постоянным нахождением Смешко в эфире двух информационных каналов, а также определенным общественным запросом на "сильную руку".

"В целом, второй тур будет базироваться на антипатиях к кандидатам, как часто бывало раньше, во втором туре будут голосовать за меньшее зло. На самом деле, окончательно ничего не решено. Голоса кандидатов – это не чемодан, который можно кому-то передать, хотя часть избирателей проигравших кандидатов, безусловно, послушает их призывы поддержать кого-то из победителей. Но не думаю, что многие будут такие призывы делать – осенью нас ждут парламентские выборы, так что это будет призыв голосовать за партию своего потенциального конкурента", – напомнила Бекешкина.