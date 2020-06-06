В Крыму признали, что Симферополь испытывает дефицит воды

Фото: Юрий Гоцанюк (rg.ru)

Так называемые "власти" собираются построить три новых водовода

Глава подконтрольного России "правительства" аннексированного Крыма Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды. При этом не планируется вводить графики отключения водоснабжения.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

По словам Гоцанюка, дефицит воды в Симферополе образовался из-за недостатка осадков.

"Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столице поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков. Их количество в последнее время небольшая, но указанные работы позволят круглосуточно и бесперебойно подавать воду жителям Симферополя", - заявил Гоцанюк.

Он сказал, что эту проблему попытаются решить строительством новых водоводов.

"Строительство Ивановского водозабора даст примерно 20 тысяч куб. метров в сутки, а подача воды из Вилинского водозабора Межгорный гидроузел Севастопольским водоводом обеспечит еще примерно 25 тысяч куб. метров воды в сутки. Тем самым мы дополнительно обеспечим Симферополь питьевой качественной водой в самое ближайшее время", - сказал он.

Напомним, ранее дефицит воды в аннексированном Крыму объяснили "наибольшей засухой за 150 лет" при том, что в мае на полуострове дождливыми были 7 дней из 31.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее заявил, что оккупантам не хватает воды для строительства жилья для военнослужащих и для переселенных с России жителей. Решение этой проблемы, по его словам, возможно лишь путем поставки днепровской воды с материковой части Украины.

Ранее глава правительства Денис Шмигаль заявлял, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд.

Также РБК-Украина писало, что вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал, что возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий.

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Автор: Максим Зайченко