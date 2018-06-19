Ситуация под Радой: под зданием собралось 1тыс. митингующих

К правоохранителям также прибыло подкрепление, их насчитывается 1 тыс. человек

По данным полиции у стен парламента по состоянию на 13:00 собралось около 1тыс. участников митинга. Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к правоохранителям также прибыло подкрепление и сейчас под стенами Верховной рады находятся 1 тыс. сотрудников полиции.

"В настоящее время на площади находится около 1тыс. правоохранителей. Мы не будем усиливать конфронтацию, но попытки штурма это незаконно и недопустимо. Полиция не допустит штурма", - заявил Крищенко.

Напомним, в результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.

Столкновения произошли между сотрудниками полиции и ветеранами войны в Афганистане, чернобыльцами и шахтерами, организовавшими акцию протеста под стенами парламента.