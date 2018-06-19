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Ситуація під Радою: під будівлею зібралося 1тис. мітингувальників

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 14:24
Фото: мітинг біля стін ВРУ (РБК-Україна)
Фото: мітинг біля стін ВРУ (РБК-Україна)

До правоохоронців також прибуло підкріплення, їх налічується 1 тис. осіб

За даними поліції біля стін парламенту станом на 13:00 зібралося близько 1тис. учасників мітингу. Про це повідомив глава Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до правоохоронців також прибуло підкріплення і зараз під стінами Верховної ради перебувають 1 тис. співробітників поліції.

"В даний час на площі знаходиться близько 1тис. правоохоронців. Ми не будемо посилювати конфронтацію, але спроби штурму це незаконно і неприпустимо. Поліція не допустить штурму", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, в результаті зіткнень під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців.

відбулися Зіткнення між співробітниками поліції і ветеранами війни в Афганістані, чорнобильців і шахтарями, які організували акцію протесту під стінами парламенту.

 

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Теги публікації: протест, Верховна Рада, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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