Pocket Option виповнюється 5 років на ринку України

В цьому році брокерна компанія Pocket Option відзначає 5 років роботи з українськими трейдерами. Весь цей час платформа безперервно розвивається, покращуючи умови та розширюючи можливості для своїх клієнтів. Сьогодні компанія надає послуги з торгівлі опціонами на більше ніж 100 валютних пар, сировинних товарів та криптовалют.

Найголовніше про брокера Pocket Option

Трейдингова платформа Pocket Option починала свою роботу як досить невеликий сервіс — за перший рік роботи кількість активних учасників була близько 100 тисяч осіб. Але вже за два наступні роки функціонування компанія примножила число клієнтів у 100 раз, перейшовши за відмітку у 10 мільйонів користувачів.

За словами фундаторів платформи, однією з головних цілей її створення стало бажання дати людям можливість заробляти з дому та стати фінансово незалежними. Все це доступне разом з Pocket Option, що дозволяє почати торгувати активами за мінімального капіталу у 5 доларів США,

Що пропонує Pocket Option

Більше 100 опціонів для торгівлі

В переліку доступні фіатні валюти, криптовалюти, акції та популярні товари. Трейдери можуть обрати те, в чому розбираються найкраще.

Зручний сайт та додатки під всі ОС

Окрім зручного сайту, що адаптований під мобільні девайси, доступні також додатки на Android, iOS та Windows.

Інформаційна база для новачків

На сайті доступні навчальні матеріали, з яких новачки зможуть отримати інформацію про базові навички трейдингу.

Безкоштовна демо-торгівля

Pocket Option пропонує унікальну можливість спробувати свої сили та вдосконалити вміння у демо-версії біржі. Там використовується віртуальна валюта — жодних ризиків для клієнтів.

Чому варто обрати саме Pocket Option

Серед переваг, що посвідчують надійність Pocket Option та роблять його хорошим вибором для будь-якого користувача, можна відзначити наступні::

Ліцензована діяльність на території всієї країни — компанія дотримується міжнародних норм, а її діяльність абсолютно легальна.

Високий рівень репутації — позитивні відгуки користувачів доводять, що компанія пропонує належний рівень сервісу.

Інноваційний підхід — на платформі використовуються найсучасніші методи торгівлі, що дозволяють використовувати будь-які зміни на ринку на свою користь.

Підвищення лояльності клієнтів — постійним користувачам доступні безліч бонусів, подарунки та участь у турнірах з високими нагородами.

Прозорість — всі пропозиції, умови та можливі ризики прописані на сайті та доступні кожному користувачеві.

Зручне поповнення та виведення коштів — клієнти можуть обрати найбільш комфортний для себе спосіб поповнити рахунок та вивести прибуток.

Професійна підтримка — трейдери можуть скористатися можливістю безкоштовної консультації та отримати відповідь на будь-яке питання, що виникло під час торгівлі.

Pocket Option — безпечний старт в світі трейдингу для кожного користувача.