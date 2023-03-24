Pocket Option исполняется 5 лет на рынке Украины

В этом году брокерская компания Pocket Option отмечает пять лет работы с украинскими трейдерами. Все это время платформа постоянно развивается, улучшая условия и расширяя возможности для своих клиентов. Сегодня компания предоставляет услуги по торговле опционами на более 100 валютных пар, сырьевых товаров и криптовалют.

Самое главное о брокере Pocket Option

Трейдинг платформа Pocket Option начинала свою работу как достаточно небольшой сервис – за первый год работы количество активных участников было около 100 тысяч человек. Но уже через два года компания умножила число клиентов в 100 раз, пройдя отметку в 10 миллионов пользователей.

По словам учредителей платформы, одной из главных целей ее создания стало желание дать людям возможность зарабатывать из дома и стать финансово независимыми. Все это доступно вместе с Pocket Option, что позволяет начать торговать активами с минимальным капиталом всего 5 долларов США,

Что предлагает Pocket Option

Более 100 опционов для торговли

В списке доступны фиатные валюты, криптовалюты, акции и популярные товары. Трейдеры могут выбрать то, в чем лучше разбираются.

Удобный сайт и приложения под все ОС

Кроме удобного сайта, адаптированного под мобильные девайсы, доступны также приложения на Android, iOS и Windows.

Информационная база для новичков

На сайте доступны обучающие материалы, из которых новички смогут получить информацию о базовых навыках трейдинга.

Бесплатная демо-торговля

Pocket Option предлагает уникальную возможность испытать свои силы и усовершенствовать умения в демо-версии биржи. Там используется виртуальная валюта – никаких рисков для клиентов.

Почему стоит выбрать именно Pocket Option

Среди преимуществ, подтверждающих надежность Pocket Option и делающих его хорошим выбором для любого пользователя, можно отметить:

Лицензированная деятельность на территории страны — компания соблюдает международные нормы, а ее деятельность абсолютно легальна.

Высокий уровень репутации – положительные отзывы пользователей доказывают, что компания предлагает надлежащий уровень сервиса.

Инновационный подход – на платформе используются самые современные методы торговли, позволяющие использовать любые изменения на рынке в свою пользу.

Повышение лояльности клиентов – постоянным пользователям доступно множество бонусов, подарки и участие в турнирах с высокими наградами.

Прозрачность — все предложения, условия и возможные риски, прописанные на сайте и доступные каждому пользователю.

Удобное пополнение и вывод средств – клиенты могут выбрать наиболее комфортный для себя способ пополнить счет и вывести прибыль.

Профессиональная поддержка — трейдеры могут воспользоваться возможностью бесплатной консультации и получить ответы на любой вопрос, возникший во время торговли.

Карман Option – безопасный старт в мире трейдинга для каждого пользователя.