Не почули Герасимова? ССО показали відео нових операцій в Курській області

Військові спростували заяву начальника російського Генштабу Герасимова та розповіли, що виконання задач продовжується. Зокрема, вчора було знищено чергових солдат армії РФ.

"Лише за вчора група 73-го центру ССО в Курській області знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також військові додали, що оператори ССО змусили двох ворожих солдатів здатися у полон.

"Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки. Працюємо далі", - поінформували у Силах спеціальних операцій ЗСУ.