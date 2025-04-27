Не услышали Герасимова? ССО показали видео новых операций в Курской области

Военные опровергли заявление начальника российского Генштаба Герасимова и рассказали, что выполнение задач продолжается. В частности, вчера были уничтожены очередные солдаты армии РФ.

"Только за вчера группа 73-го центра ССО в Курской области уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий", - говорится в сообщении.

Также военные добавили, что операторы ССО заставили двух вражеских солдат сдаться в плен.

"Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно. Работаем дальше", - проинформировали в Силах специальных операций ВСУ.