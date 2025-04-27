Не услышали Герасимова? ССО показали видео новых операций в Курской области

Вчера в Генштабе ВС РФ отчитались о якобы "освобождении" Курской области. Однако Силы специальных операций ВСУ продолжают выполнять задачи в этом регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.
Военные опровергли заявление начальника российского Генштаба Герасимова и рассказали, что выполнение задач продолжается. В частности, вчера были уничтожены очередные солдаты армии РФ.
"Только за вчера группа 73-го центра ССО в Курской области уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий", - говорится в сообщении.
Также военные добавили, что операторы ССО заставили двух вражеских солдат сдаться в плен.
"Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно. Работаем дальше", - проинформировали в Силах специальных операций ВСУ.
Напомним, несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что слушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По итогу глава государства сообщил, что на многих направлениях ситуация остается сложной.
В частности, лишь на середину этого дня на фронте произошло уже почти 70 штурмов украинских позиций. При этом дом продолжаться и враг продолжает попытки наступлений.
В то же время Зеленский подтвердил, Украине военные продолжают вести активные защитные действия на территориях определенных районов Курской и Белгородской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.