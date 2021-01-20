"Почти 11 тысяч больных": в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом

Фото: человек с простудой (РБК-Украина)

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них почти 3 тысячи - дети.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, гриппом и ОРВИ заболели - почти 3 тысячи детей и более 7,8 тысячи взрослых. При этом половина больных гриппом детей - школьного возраста.

В больницы были доставлены 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.

"Еще раз призываю всех предохраняться. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила", - отметил Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

Кроме того, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко рассказал, что нынешний коронавирус является более опасным чем сезонный грипп.

Добавим, что в первую неделю 2021 года в Украине выявили 89 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность заболеваемости на 51,4% меньше эпидемиологического порога.