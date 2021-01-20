"Почти 11 тысяч больных": в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них почти 3 тысячи - дети.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
По его словам, гриппом и ОРВИ заболели - почти 3 тысячи детей и более 7,8 тысячи взрослых. При этом половина больных гриппом детей - школьного возраста.
В больницы были доставлены 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.
"Еще раз призываю всех предохраняться. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила", - отметил Кличко.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.
Кроме того, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко рассказал, что нынешний коронавирус является более опасным чем сезонный грипп.
Добавим, что в первую неделю 2021 года в Украине выявили 89 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность заболеваемости на 51,4% меньше эпидемиологического порога.