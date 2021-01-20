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"Майже 11 тисяч хворих": у Києві різко зросла захворюваність на грип

Київ, Середа 20 січня 2021 14:54
"Майже 11 тисяч хворих": у Києві різко зросла захворюваність на грип
Фото: людина з застудою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві за минулий тиждень зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ. З них майже 3 тисячі - діти.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, на грип і ГРВІ захворіли - майже 3 тисячі дітей і понад 7,8 тисячі дорослих. При цьому половина хворих на грип дітей - шкільного віку.

У лікарні були доставлені 448 пацієнтів, в тому числі - 24 дитини.

"Ще раз закликаю всіх оберігатися. Одягатися тепло і дотримуватися елементарних правил", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.

Крім того, академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко розповів, що нинішній коронавірус є більш небезпечним ніж сезонний грип.

Додамо, що в перший тиждень 2021 року в Україні виявили 89 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Інтенсивність захворюваності на 51,4% менше епідеміологічного порогу.

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