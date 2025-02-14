Мирна угода щодо України шокує багатьох, - віце-президент США

У процесі мирних переговорів позиції можуть змінюватися. Зрештою мирну угоду щодо України буде укладено, і вона шокує багатьох.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Wall Street Journal.

"Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей", - сказав він.

За його словами, президент США Дональд Трамп не піде на угоду "з шорами на очах" і заявить: "Усі питання на столі, давайте укладемо угоду".

Венс також заявив, що Трамп може змінити свою позицію залежно від того, як розвиватимуться переговори.

"Президент Трамп міг би сказати: послухайте, ми не хочемо цього, нам це може не подобатися, але ми готові повернути це питання на обговорення, якщо росіяни не будуть хорошими партнерами по переговорах або якщо є речі, які дуже важливі для українців, які ми, можливо, захочемо прибрати зі столу", - додав він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про готовність США збільшити санкційний тиск на Росію і допустив відправку в Україну американських військовослужбовців. За його словами, це можливо, якщо Володимир Путін не захоче укласти угоду про "справедливий" мир.

Мирні переговори

Нагадаємо, президент Дональд Трамп анонсував зустріч 14 лютого представників США, України та Росії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Крім того, Трамп заявив, що представники США, України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про готовність США збільшити санкційний тиск на Росію і допустив відправку в Україну американських військовослужбовців. За його словами, це можливо, якщо Володимир Путін не захоче укласти угоду про "справедливий" мир.