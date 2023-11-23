Починають скаженіти. Під Бахмутом росіяни біжать своїми замінованими полями, - НГУ

На Бахмутському напрямку російські загарбники кидають піхоту на штурми позицій Сил оборони України хвилями, і намагаються посилити тиск. Також окупанти активно використовують загороджувальні загони та мінують шляхи відходу для своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника штабу артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Дениса Нагорного в ефірі каналу " Еспресо ".

За його словами, командування сил противника не зважає на втрати в живій силі і техніці заради постійних штурмових дій в районі Бахмута.

"Росіяни не в змозі логістично забезпечити ту кількість осіб, яку вони нагнали. Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями", - розповів начштабу 4 бригади НПУ.

Також офіцер додав, що російські окупанти вже дійшли до того, що мінують шляхи відходу, щоби власна піхота не змогла відійти під час штурму. Крім того, ворог ставить кулеметників за цими "штурмовиками".

"Попри власні втрати, противник продовжує атакувати", - каже Нагорний.

Українські захисники на Бахмутському напрямку на тлі погіршення погодних умов перейшли до позиційної оборони, сказав представник бригади Нацгвардії "Рубіж".

Нагорний додав, що інтервенти намагаються тиснути на логістику Сил оборони, посилилися обстріли українських позицій. Незважаючи на контрбатарейну боротьбу ЗСУ, війська РФ посилили вплив БПЛА типу "Ланцет", а також проводять мінування.

"Противник закидує нашу піхоту власним м'ясом", - наголосив він.

Ситуація у районі Бахмута

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку Сили оборони вчора проводили штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області. Бійці ЗСУ завдають російським загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 20 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про спроби ворога проводити штурмові дії на Куп'янському та Бахмутському напрямках, проте Сили оборони відбили всі атаки військ РФ.

Детальніше про ситуацію на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна "Авдіївка поглинає ресурси РФ". Як Україна захищає Схід та де нарощує плацдарм".