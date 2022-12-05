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Починайте готуватись до поразки Росії: Кулеба розкритикував тих, хто не вірить у перемогу ЗСУ

Новость на русском →
Понеділок 05 грудня 2022 11:36
Починайте готуватись до поразки Росії: Кулеба розкритикував тих, хто не вірить у перемогу ЗСУ Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до лідерів думок, які сумніваються в перемозі ЗСУ та закликав їх починати готуватись до поразки Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не повинна перемогти", - написав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, за словами Кулеби, Україна вела переговори щодо передачі систем Patriot ще з початку війни, однак наразі настав час нарешті передати їх.

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