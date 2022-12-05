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Начинайте готовиться к поражению России: Кулеба раскритиковал тех, кто не верит в победу ВСУ

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Понедельник 05 декабря 2022 11:36
Начинайте готовиться к поражению России: Кулеба раскритиковал тех, кто не верит в победу ВСУ Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к лидерам мнений, сомневающихся в победе ВСУ и призвал их начинать готовиться к поражению России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", - написал министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, по словам Кулебы, Украина вела переговоры по передаче систем Patriot еще с начала войны, однако сейчас пора наконец-то передать их.

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