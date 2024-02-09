Починається реєстрація на виплати від міжнародного фонду: хто може отримати допомогу

Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на прийом заявок на виплати для вразливих категорій людей. Допомога складатиме 3600 грн на місяць упродовж 3 місяців.

Отримані кошти можна витратити на різні потреби – наприклад, на їжу, освіту, медичну допомогу, житло. Допомога призначена для найбільш вразливого населення, яке постраждало від воєнних дій на всій території України.

На виплати можуть претендувати:

люди поблизу лінії фронту;

постраждалі від нещодавніх подій;

ті, хто проживає на території поза контролем уряду України;

переміщені особи, які були вимушені залишили свій дім.

Зазначається, що якщо людина раніше отримували грошову допомогу від NRC чи іншої організації, вона можете бути позбавлена пріоритету допомоги, залежно від її поточних обставин.

Заявку можна подати на сторінці організації, заповнивши відповідну форму.

"Перед тим як почати процес подачі заявки, переконайтеся, що послуги GPS на вашому пристрої ввімкнені. Ми будемо перевіряти ваше місцезнаходження, тому ми не прийматимемо заявки без дійсної геолокації", – звертають увагу в NRC.

У деяких випадках заявників можуть попросити надати конкретну інформацію (наприклад, ІПН), щоб уникнути дублювання виплат з іншими організаціями.

Українців попереджають, що в Україні виявлено кілька схем шахрайства під виглядом NRC, коли шахраї намагаються заволодіти даними банківских карт.

"NRC ніколи не запитуватиме номер банківської картки, PIN-код чи CVV-код. Якщо ви отримаєте електронного листа, SMS чи повідомлення в соціальних мережах, яке виглядає підозріло, не відповідайте на них. Ви можете перевірити, чи є цей канал зв'язку офіційним, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію NRC за номером 0 800 302 007", – зазначають в гуманітарній організації.