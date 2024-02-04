Допомогу для переселенців в Україні буде розширено: кого саме це торкнеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб сім'ї, які опинилися в ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватися в Україні та не мають власних джерел доходів.

Детальніше про допомогу переселенцям

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для сімей, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких сім'ях є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для сімей ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Кому треба буде йти до Центру зайнятості

Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного та самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Йдеться про ті сім'ї ВПО або громадян, які повертаються в Україну, в яких є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватися або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.

Водночас, як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.