Начинается регистрация на выплаты от международного фонда: кто может получить помощь

Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на прием заявок на выплаты для уязвимых категорий людей. Помощь будет составлять 3600 грн в месяц в течение 3 месяцев.

Полученные средства можно потратить на различные потребности – например, на еду, образование, медицинскую помощь, жилье. Помощь предназначена для наиболее уязвимого населения, пострадавшего от военных действий на всей территории Украины.

На выплаты могут претендовать:

люди вблизи линии фронта;

пострадавшие от недавних событий;

те, кто проживает на территории вне контроля правительства Украины;

перемещенные лица, вынужденные покинуть свой дом.

Отмечается, что если человек ранее получал денежную помощь от NRC или другой организации, он может быть лишен приоритета помощи в зависимости от его текущих обстоятельств.

Заявку можно подать на странице организации, заполнив соответствующую форму.

"Перед тем, как начать процесс подачи заявки, убедитесь, что услуги GPS на вашем устройстве включены. Мы будем проверять ваше местонахождение, поэтому мы не будем принимать заявки без действительной геолокации", –обращают внимание в NRC.

В некоторых случаях заявителей могут попросить предоставить конкретную информацию (например, ИНН), чтобы избежать дублирования выплат с другими организациями.

Украинцев предупреждают, что в Украине обнаружено несколько схем мошенничества под видом NRC, когда мошенники пытаются завладеть данными банковских карт.

"NRC никогда не будет спрашивать номер банковской карты, PIN-код или CVV-код. Если вы получите электронное письмо, SMS или сообщение в социальных сетях, которое выглядит подозрительно, не отвечайте на них. Вы можете проверить, является ли этот канал связи официальным, обратившись на бесплатную горячую линию NRC по номеру 0 800 302 007", – отмечают в гуманитарной организации.