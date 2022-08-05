Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз

Сейчас в боевых действиях наблюдается относительная стабильность – оккупанты перебрасывают свои силы с Донбасса на Запорожье и юг, Украина отвечает точечными контрнаступлениями, освобождая отдельные села, в основном на юге. Но в первую очередь, уничтожают логистику противника высокоточными западными ракетными системами. Существенных изменений линии фронта нет уже много дней.

Ситуация скоро может дойти до момента, когда россияне уже не смогут наступать, а Украина еще не сможет перейти в контрнаступление. А до указанного президентом Владимиром Зеленским дедлайна по возвращению территорий – начала зимы – времени остается все меньше.

И выход хотя бы к примерным рубежам 23 февраля, что может послужить толчком к каким-то переговорам, становится все более труднореализуемым. А на какие-то промежуточные компромиссы, как писало РБК-Украина, в Киеве идти не готовы.

Таким образом, задача сводится к получению Украиной нескольких категорий вооружений в соответствующих количествах: дальнобойных и высокоточных ракетных систем, систем ПВО/ПРО, беспилотников и бронетехники, на которой украинские военные и отправятся в контрнаступление.

Пока разрыв между запросами украинской власти и реальными темпами поставок хоть и сокращается, но достаточно медленно. В качестве палочки-выручалочки многие украинцы рассматривали принятие Соединенными Штатами закона о ленд-лизе. И с удивлением обнаруживают, что он до сих пор не работает.

В ожидании ленд-лиза

Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал в символичную для адептов "русского мира" дату – 9 мая. К тому моменту на Западе в целом уже созрел консенсус насчет того, что Украина "не упадет", как изначально прогнозировали многие разведки. Напротив, не только политики, но и военные многих стран высказывали восхищение стойкостью и умениями украинских солдат.

Постепенно рассеивался и скептицизм в отношении того, что ВСУ не смогут быстро овладеть современным западным оружием. Напротив, как показывают репортажи западных медиа с тренировочных полигонов в Европе, наши военные не только быстро учатся, но могут и чему-то научить своих западных коллег, в пользовании их же оружием.

Украинские военные быстро овладели западным вооружением (фото: Getty Images)

При этом несколько месяцев в Украину поставлялась все же привычная советская техника, стоявшая на вооружении ряда стран Восточной Европы. Украинские партнеры доставали для нас вооружение и боеприпасы советских времен по всему миру. Ожидаемо, эти запасы вскоре начали иссякать.

"Я не знаю, как до 2014 года наши продавали все это оружие в Африку-Азию, если сейчас, когда мы их спрашиваем, то оказывается, что у них и контактов с теми странами нет, и вернуть назад наши танки и пушки мы не можем, даже за деньги, выкупить все назад", – возмущался в разговоре с РБК-Украина функционер Офиса президента.

Кроме того, во многих африканских странах традиционно сильно российское влияние, что делает любые поставки невозможными. А некоторые крупные и самостоятельные игроки, вроде Индии, обладающей огромными запасами нужного нам оружия, максимально дистанцируются от российско-украинской войны.

Следовательно, единственным вариантом, как на короткую перспективу (освобождение всех или части оккупированных территорий), так и на долгую (поддержание обороноспособности Украины), является переход ВСУ на западное вооружение. Но и здесь есть проблема – тех же танков или реактивных систем залпового огня в нужных нам количествах на европейском континенте нет.

Никто в Евросоюзе, за исключением, вероятно, отдельных стран Восточной Европы, всерьез не готовился к такой затяжной конвенциональной войне. Что говорить, если на вооружении одних только боевиков ОРДЛО находилось больше танков и РСЗО, чем у французов и немцев вместе взятых.

У кого действительно есть огромные запасы – это США. И этими запасами они с Украиной сравнительно охотно делятся (хотя о поставке боевых самолетов или ЗРК Patriot речь пока всерьез не идет). Собственно, подписание Байденом закона о ленд-лизе многие расценили как знак того, что последние преграды на пути масштабных поставок всего необходимого устранены, оружие польется рекой, следовательно, и победа над оккупантами уже не за горами.

Байден сможет сам выделять помощь Украине с октября (фото: Getty Images)

По факту же ситуация оказалась другой, спустя три месяца после подписания ленд-лиз так и не заработал. Но никакой "зрады" в этом нет.

Дело в том, что сейчас Украина получает американское вооружение в рамках одобренного в конце мая пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Сумма выглядит очень внушительно, но здесь стоит сделать оговорку: не все эти деньги материализуются в танки, гаубицы и РСЗО. Собственно, помощь по безопасности – это 23,75 млрд долларов, но сюда входят, к примеру, 8 млрд на пополнение американских запасов вооружения и техники, поставленных в Украину.

Согласно подсчетам немецкого Института мировой экономики, который системно отслеживает разнообразную помощь Украине, всего с 24 января по 1 июля США взяли на себя обязательства предоставить Украине 6,4 миллиарда именно военной помощи, пока что поставили только 2,4 млрд.

Исчерпать весь 40-миллиардный пакет надо до 1 октября, когда в США начнется новый фискальный год. Важный момент – вся эта помощь предоставляется бесповоротно, отдавать ее не придется даже в теории. Этим в Вашингтоне и объясняют то, что ленд-лиз пока не заработал.

Ведь полученную по ленд-лизу помощь возвращать как раз придется, пусть и в неопределенной перспективе. Популярные в соцсетях рассуждения о том, что возвращать надо будет только уцелевшую в боях технику, а уничтоженную нам просто спишут, не имеют под собой оснований.

В затягивании с запуском ленд-лиза, вероятно, имеется и политический подтекст. 40-миллиардный пакет помощи был одобрен Конгрессом США и подписан президентом, тогда как помощь по ленд-лизу Байден сможет предоставлять самолично, не отчитываясь перед законодателями, просто отдав распоряжение исполнительной власти.

Это важно в свете того, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых, как видится сейчас, республиканцы смогут вернуть контроль за обеими его палатами. Таким образом, президенту-демократу придется работать с республиканским Конгрессом.

По идее, это не должно стать большой проблемой. В Республиканской партии большинство также поддерживает максимальную помощь Украине, сторонники экс-президента Дональда Трампа, занимающего противоположную позицию, находятся в явном численном меньшинстве.

Тем не менее в теории прохождение каких-то важных законопроектов, а многомиллиардная помощь Украине к таким несомненно относится, проходит легче, если обе палаты парламента и президент принадлежат к одной партии. Если же президент-демократ, а Конгресс – республиканский, какие-то сложности все же возможны. И Байден, очевидно, хотел бы оставить за собой инструмент, благодаря которому он сможет самолично определять масштабы и характер помощи Украине.

США продолжают передавать Украине высокоточное вооружение (фото: Getty Images)

До сих пор непонятно, что именно может входить в помощь по ленд-лизу. Но, в любом случае, речь будет идти не только о вооружениях. Поставки будут адаптироваться под актуальные запросы Украины. И если, к примеру, возникнет резкая необходимость, условно говоря, в мини-экскаваторах для рытья окопов, эту технику Украине тоже предоставят по ленд-лизу, сдав ее в аренду.

Пока ленд-лиз не заработал, главной площадкой, на которой координируется военная помощь Украине, является "Рамштайновская группа", куда входят уже полсотни стран. Публично они уже взяли на себя огромные обязательства по разным видам вооружений, но сроки пока непонятны.

Как непонятно и то, какое оружие и когда именно поступит в Украину. Заявления лидеров отдельных стран часто делаются уже постфактум, нередко речь идет о неспецифицированном "некотором количестве бронетехники-артиллерии".

В любом случае, помимо поставок РСЗО HIMARS и MARS, в обозримом будущем в Украине должны появиться, если еще не появились, две батареи норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS малого и среднего радиуса действия.

В своих интересах

Психологический барьер "давать Украине все, что ей нужно" хоть и стал заметно ниже, чем в феврале-марте, но окончательно не исчез. Об этом в интервью РБК-Украина рассказывал член парламентского комитета по обороне Сергей Рахманин.

"Для Франции-Португалии-Испании это (российско-украинская война, – ред.) бесконечно далеко, для США тем более. И несмотря на то, что они играют огромную роль в мировой политике, для них это не война судного дня, это не последняя война. Пока что они помогают нам не проиграть, но еще не делают достаточно, чтобы мы выиграли", – сказал Рахманин.

Похожие оценки РБК-Украина слышало и от представителей украинской власти – страны Балтии и Польша настолько активно помогают Украине, потому что считают эту войну своей, сражением за свою безопасность и независимость. Не зря Польша сейчас находится на втором месте по объемам военной помощи Украине, обгоняя даже Великобританию. Проще говоря, поляки понимают: чтобы российские танки не стояли под Краковом, их надо остановить под Харьковом.

Но в случае с Берлином или Парижем такой подход уже не работает. Помощь Украине там явно воспринимают в первую очередь как обузу, как некоторые дополнительные, ненужные, свалившиеся на голову проблемы и затраты, которые хотелось бы перенаправить на другие цели.

Затяжная война увеличивает счет на восстановление Украины (фото: Getty Images)

Тогда как на самом деле на ситуацию надо смотреть под другим углом: чем дольше мы воюем с РФ, тем дольше мы являемся той самой "обузой". И помочь нам справиться с агрессором поскорее (а пока это возможно лишь военным путем) – значит, сократить как текущие затраты на помощь Украине, так и послевоенные расходы на восстановление.

Каждый новый город, разрушенный оккупантами до состояния Мариуполя или Северодонецка, – это миллиардные расходы в будущем. Вариант, при котором Запад просто отвернется от Украины, оставив нас наедине с нашими проблемами, сейчас вообще не проглядывается. Теоретически это было бы возможно только в случае наступления экономического кризиса, сопоставимого с Великой депрессией, или других глобальных катаклизмов.

Но пока что даже Россия со всеми ее попытками оставить Европу зимой без газа, спровоцировать такое неспособна. А украинская дипломатия уже научилась оказывать мягкое давление на власти строптивых европейских стран – через медиа и их общество, которое всегда будет чувствительно к страданиям других, особенно, если речь идет о "слабых".

Тем более, как показывает практика, в конечном счете западные страны все-таки идут навстречу Украине – так здесь появились те самые MLRS и HIMARS, поставки которых совсем недавно считались чем-то немыслимым. Но задержка обошлась Украине слишком большой ценой.