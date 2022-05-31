Почему в Украине возникает дефицит определенных продуктов и чего не будет хватать летом

"В последние месяцы довольно часто дефицит возникает на фоне ажиотажного спроса, когда потребители пытаются сделать запасы каких-то продуктов на несколько месяцев вперед, существенно сокращая имеющиеся запасы (что мы наблюдаем сейчас с гречкой), которые пополнить быстро не удается", - сказала она.

Кроме того, определенные проблемы с обеспеченностью с точки зрения рыночных механизмов могут возникнуть у некоторых видов овощей и фруктов из-за временной оккупации части Херсонской и Запорожской областей, отметила Литвин.

По ее словам, это касается тех позиций, которые по природно-климатическим условиям не могут выращиваться в центральной, северной или западной части Украины или же нет физической возможности быстрого налаживания производства (например, вырастить сад). Поэтому возможны проблемы с обеспеченностью украинцев перцем, баклажанами, арбузами, дынями, черешнями, персиками и т.п.

"Однако, хотя каждый из этих продуктов полезен и вкусен, но ни один не относится к продуктам первой необходимости и не угрожает продовольственной безопасности. Кроме того, частично эта продукция может быть импортирована", - добавила аналитик УКАБ.