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Почему в Украине возникает дефицит определенных продуктов и чего не будет хватать летом

Фото: дефицит некоторых продуктов возможен в Украине из-за оккупации южных областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефицит определенных видов продуктов в Украине в условиях войны возникает из-за того, что их скупают про запас. Кроме того, временная оккупация южных областей приведет к проблемам с овощами и фруктами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"В последние месяцы довольно часто дефицит возникает на фоне ажиотажного спроса, когда потребители пытаются сделать запасы каких-то продуктов на несколько месяцев вперед, существенно сокращая имеющиеся запасы (что мы наблюдаем сейчас с гречкой), которые пополнить быстро не удается", - сказала она.

Кроме того, определенные проблемы с обеспеченностью с точки зрения рыночных механизмов могут возникнуть у некоторых видов овощей и фруктов из-за временной оккупации части Херсонской и Запорожской областей, отметила Литвин.

По ее словам, это касается тех позиций, которые по природно-климатическим условиям не могут выращиваться в центральной, северной или западной части Украины или же нет физической возможности быстрого налаживания производства (например, вырастить сад). Поэтому возможны проблемы с обеспеченностью украинцев перцем, баклажанами, арбузами, дынями, черешнями, персиками и т.п.

"Однако, хотя каждый из этих продуктов полезен и вкусен, но ни один не относится к продуктам первой необходимости и не угрожает продовольственной безопасности. Кроме того, частично эта продукция может быть импортирована", - добавила аналитик УКАБ.

Как сообщало РБК-Украина, Херсонская область давала Украине около 40% арбузов. За счет соседних областей этот объем полностью перекрыть не удастся, а цена импортных арбузов может быть слишком высокой.

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