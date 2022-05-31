Чому в Україні виникає дефіцит певних продуктів та чого не вистачатиме влітку

"В останні місяці доволі часто дефіцит виникає на фоні ажіотажного попиту, коли споживачі намагаються зробити запаси якихось продуктів на декілька місяців вперед, суттєво скорочуючи наявні запаси (що ми спостерігаємо зараз з гречкою), які поповнити швидко не вдається", - сказала вона.

Крім того, певні проблеми з забезпеченістю з точки зору ринкових механізмів можуть виникнути у деяких видів овочів та фруктів через тимчасову окупацію частини Херсонської та Запорізької областей, зазначила Литвин.

За її словами, це стосується тих позицій, які за природньо-кліматичними умовам не можуть вирощуватися в центральній, північній чи західній частині України або ж немає фізичної можливості швидкого налагодження виробництва (наприклад, виростити сад). Тому можливі проблеми із забезпеченістю українців перцем, баклажанами, кавунами, динями, черешнями, персиками тощо.

"Однак, хоча кожен із цих продуктів корисний і смачний, але жоден не належать до продуктів першої необхідності та не загрожує продовольчій безпеці. Окрім того, частково ця продукція може бути імпортована", - додала аналітик УКАБ.