Почему в Украине резко подорожала гречка, и когда ожидания снижения цены
Подорожание гречки в Украине было вызвано ажиотажным спросом с целью запасов после начала войны. Однако вскоре будет урожай нового года, что приведет к снижению цены.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Как отметила аналитик, по результатам 2021 года Украина на 90% удовлетворила внутренний спрос в гречке собственным производством, вырастив 106 тыс. т. Остальные объемы импортировались из Казахстана и России.
"В то же время ажиотажный спрос на крупы среди потребителей, начавшийся с началом войны, когда практически каждая семья пыталась сделать чуть ли не годовой запас продовольствия, привел к постепенному исчерпанию запасов. Это и привело к росту цен на гречку", - отметила аналитик.
Однако Украина уже засеяла 75 тыс. га под данной культурой, что составляет 90% посевных площадей прошлого года и вскоре будет получать урожай нового года, что приведет к снижению цены на данный продукт, сказала она.
"Кроме того, объемы посева гречихи могут быть еще увеличены, поскольку гречиха - это культура, которую можно сеять еще в июне после сбора урожая зерновых культур. Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться", - добавила Литвин.
Напомним, по данным Госстата в мае по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3% до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая - 12,2% до 69,3 гривен за килограмм.
Капуста белокочанная подорожала на 46,5% до 33,3 гривен за килограмм, морковь-на 11,5% до 22,3 гривен за килограмм.
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