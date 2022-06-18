Чому в Україні різко подорожчала гречка, та коли очікування зниження ціни

Подорожчання гречки в Україні було викликано ажіотажним попитом з метою запасів після початку війни. Однак незабаром буде врожай нового року, що призведе до зниження ціни.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, за результатами 2021 року Україна на 90% задовольнила внутрішній попит в гречці власним виробництвом, виростивши 106 тис. т. Решта обсягів імпортувалися з Казахстану та Росії.

"Водночас ажіотажний попит на крупи серед споживачів, що розпочався з початком війни, коли практично кожна родина намагалася зробити ледве не річний запас продовольства, призвів до поступового закінчення запасів. Це і призвело до зростання цін на гречку", - зазначила аналітик.

Однак Україна вже засіяла 75 тис. га під даною культурою, що становить 90% посівних площ минулого року і незабаром буде отримувати врожай нового року, що призведе до зниження ціни на даний продукт, сказала вона.

"Окрім того, обсяги посіву гречки можуть бути ще збільшені, оскільки гречка - це культура, яку можна сіяти ще в червні після збору врожаю зернових культур. Відповідно, пропозиція гречки в наступному році може ще збільшитися", - додала Литвин.