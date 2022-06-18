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Почему в Украине подорожал рис, и стоит ли ожидать снижения цены

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 14:34
Почему в Украине подорожал рис, и стоит ли ожидать снижения цены Фото: цены на рис не упадут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина зависит от импортных поставок риса. Пока украинские порты не будут разблокированы российскими войсками, надеяться на снижение цены не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила аналитик, Украина на 40% обеспечивала свою потребность собственным производством, а остальное импортировалось из Индии, Китая, Пакистана и других стран.

"Производство риса в Украине сосредоточено в 2 областях: Одесской и Херсонской и суммарно эти области в 2021 году вырастили 50 тыс. т риса. Из-за временной оккупации Херсонской области, мы в этом году потеряли часть территорий для выращивания риса, соответственно необходимо увеличить импорт, так как выращивать рис по всей территории Украины не позволяют естественно-климатические условия", - сказала Литвин.

По ее словам, из-за блокирования морских портов стоимость логистики значительно подорожала, поскольку завозить приходится более длинным путем через западные границы страны.

"Удорожание логистических затрат привело к росту цен на рис. И пока наши украинские порты не будут разблокированы российскими войсками, надеяться на снижение цены, пожалуй, не стоит",- добавила она.

Напомним, по данным Госстата в мае по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3% до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая - 12,2% до 69,3 гривен за килограмм.

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