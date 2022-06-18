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Чому в Україні подорожчав рис, та чи варто очікувати зниження ціни

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Україна, Субота 18 червня 2022 14:34
Чому в Україні подорожчав рис, та чи варто очікувати зниження ціни Фото: ціни на рис не впадуть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна залежить від імпортних поставок рису. Доки українські порти не будуть розблоковані російськими військами, сподіватися на зниження ціни не варто.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, Україна на 40% забезпечувала свою потребу власним виробництвом, а решта імпортувалося з Індії, Китаю, Пакистану та інших країн.

"Виробництво рису в Україні зосереджено у 2 областях: Одеській та Херсонській і сумарно ці області у 2021 році виростили 50 тис. т рису. Через тимчасову окупацію Херсонської області, ми цього року втратили частину територій для вирощування рису, відповідно необхідно збільшити імпорт, так як вирощувати рис по всій території України не дозволяють природньо-кліматичні умови", - сказала Литвин.

За її словами, через блокування морських портів вартість логістики значно здорожчала, оскільки завозити приходиться більш довгим шляхом через західні кордони країни.

"Здорожчання логістичних затрат призвело до зростання цін на рис. І доки наші українські порти не будуть розблоковані російськими військами, сподіватися на зниження ціни, мабуть, не варто", - додала вона.

Нагадаємо, за даними Держстату, у травні порівняно з квітнем рис подорожчав на 16,3% до 46,6 гривень за кілограм, крупа гречана - 12,2% до 69,3 гривень за кілограм.

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