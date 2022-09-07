Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО

Система ПВО Украины показала достаточно высокую эффективность в отражении российских ракет. Однако некоторые цели ей не под силу. Как работает наша система ПВО и чем она отличается от ПРО – в материале РБК-Украина.

Россия от начала полномасштабной войны уже выпустила по Украине больше трех тысяч самых разных ракет. Сотни из них полетели на нашу территорию 24 февраля. Тогда первой мишенью агрессора были объекты Воздушных сил – радиолокационные станции, места дислокации наших зенитных ракетных комплексов и военные аэродромы.

Так в Кремле рассчитывали взять под контроль наше воздушное пространство. Роспропаганда повторяла, что уничтожила всю нашу авиацию и "ПВО" еще в первый день "спецоперации", но в реальности этого не произошло. Буквально перед первыми ударами агрессора командование Воздушных сил ВСУ перевело технику на новые запасные позиции.

"Это касается и летательных аппаратов, и наземной техники. И вскоре после вторжения Воздушные силы начали эффективно поражать враждебные цели – по 10-15 раз в день. Если бы их авиация уничтожила наши Воздушные силы и взяла под контроль все наше воздушное пространство – это был бы прямой путь к поражению", – говорит РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в Украине сейчас организована уникальная система противовоздушной обороны. Но даже несмотря на ловкость и умелость наших защитников, нашей системе ПВО не под силу ликвидировать все вражеские ракеты.

Как работает наша ПВО

ПВО обычно ассоциируется у нас с "хлопками", которые слышны после того, как наши войска пытаются сбить ракету противника. Однако система противовоздушной обороны – это не просто один ЗРК. Это и вправду целая система, которая состоит из нескольких компонентов: радиотехнических войск, зенитных ракетных войск и авиации (в нашем случае это советские истребители МиГ-29 и Су-27).

Как она устроена? Радиотехнические войска мониторят небо с помощью радиолокационных систем, которые расположены по всей территории страны. Это, по сути, глаза Воздушных сил. Они видят цели над территорией Украины и далеко за ее пределами на сотни километров. Радиотехнические подразделения фиксируют воздушную цель – точку на радаре, отслеживают и анализируют ее характеристики. После чего отдается указ о ее уничтожении и включаются тревоги.

Дальше за дело принимаются зенитные ракетные войска и авиация. Вражеский объект должен еще попасть в радар самой пусковой установки, которая будет его сбивать. И когда ракета уже в зоне поражения, ее уничтожают одной или двумя противоракетами. Как правило, выпускают две, чтобы вероятность попадания была выше, объяснил Игнат.

"Можно сбить крылатую ракету и с истребителя. У нас было десяток таких случаев. Но для наших советских истребителей это сложно. Офицеры боевого управления должны вывести истребитель на эту ракету, потому что на своих радарах он ее не видит. Ему фактически нужно установить визуальный контакт с целью и выпустить по ней ракету", – говорит спикер командования Воздушных сил.

Почему нам не удается сбивать все ракеты

Нашим защитникам не удается сбивать все виды ракет, которые агрессор запускает по украинской территории. И едва ли бы это удалось любой другой даже самой прогрессивной стране, если бы она столкнулась с такой массированной атакой. Начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов заявил, что противовоздушная оборона Украины сбивает в среднем от 50 до 70% вражеских ракет.

Основные проблемы нашей системы ПВО – это особенность тех ракет, которые применяет Россия, и отсутствие в нашем арсенале современных средств с дальним радиусом действия.

ЗРК С-300 (фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

"Против стратегических ракетных пусков работают ЗРК С-300, С-200, БУК-М1, ТОР, ОСА. В ближней зоне у нас уже достаточно западного оружия – это, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak", – сказал военный эксперт, полковник Петр Черник.

Два основных зенитных ракетных комплекса, которые есть на вооружении Воздушных сил – С-300 и БУК-М1 – разрабатывались еще в 70-х годах прошлого века. Они достаточно ограничены в дальности поражения мишеней. Та же ситуация с авиацией: самый новый истребитель в нашем арсенале – Су-27 – 1991 года.

"Сегодня Россия противостоит нам самолетами и комплексами, которые разрабатывались уже в 2000-2010-х годах. А некоторые ракеты – в 2015-2018 годах. Поэтому мы словно воюем не очень новым пистолетом против автомата", – объяснил Игнат.

Второй нюанс: наша система противовоздушной обороны предназначена для борьбы с аэродинамическими целями – самолетами, вертолетами, БПЛА, а также крылатыми ракетами.

"Несмотря на название, крылатые ракеты конструктивно и по профилю полета больше похожи на самолеты, чем на ракеты в традиционном смысле. Соответственно, методы и средства борьбы с ними похожи к тем, которые используются против самолетов", – говорит эксперт Украинского милитарного центра Юрий Збанацкий.

Воздушным силам проще перехватывать такие крылатые ракеты, как "Калибры", Х-101, X-555, а также управляемые авиационные ракеты Х-59. Но учитывая то, что у нас на вооружении достаточно старая техника, наша система ПВО не может справляться со всеми ракетами.

Например, Воздушным силам достаточно сложно поражать противокорабельные крылатые ракеты Х-22. Также крайне тяжело перехватывать противокорабельные ракеты "Оникс" из "Бастиона" и Х-35, которые выпускают из комплекса "Бал".

"Сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Оникс" из-за высокой скорости оставляют минимум времени для реагирования. Все подлетное время от пуска до прилета составляет около 5 минут. Кроме того, большинство полета проходит на высотах, которые превышают возможности наших ЗРК, ракета пикирует уже на подходе к цели", – объяснил Збанацкий.

Самые проблемные сейчас для Украины – баллистические ракеты. Это, прежде всего, российские "Искандеры-М" и "Точка-У". Их тяжело обнаружить и крайне сложно сбить. Они стремительно взлетают вверх, поднимаясь над атмосферой, а затем с огромной скоростью падают на землю. Для защиты от этих целей требуются специальные системы, предназначенные для противодействия баллистическим ракетам.

Российский ОТРК "Искандер" (фото: Armyinform)

Также очень сложно поражать и обнаруживать гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал", имеющие баллистическую траекторию. И третья проблема, от которой страдают украинские города – это артиллерийские снаряды и реактивные системы залпового огня. Украинская система ПВО против них бессильна. В теории выходом могла бы стать система противоракетной обороны. Однако и в случае существующих в мире ПРО есть свои нюансы.

Что такое ПРО и чем она отличается от ПВО

Система ПРО – это также целая организованная и комплексная система. Она состоит из радиолокационных станций дальнего обнаружения и различных средств поражения. Ошибочно полагать, что мы можем попросить у партнеров поставить нам "какую-то систему ПРО", потому что в данном случае речь также идет не об одной ЗРК.

То, что в народе привыкли называть система ПРО – это комплексы, которые прежде всего предназначены для сбивания либо баллистических ракет (missiles). Либо неуправляемых ракет и снарядов РСЗО (rockets), как это работает в известном израильском "Железном куполе". То есть основное отличие системы ПРО от ПВО – это способность противодействовать баллистическим ракетам, а также реактивным системам залпового огня.

Скорость и высота полета баллистических ракет намного выше, чем у самолетов или крылатых ракет. При этом некоторые современные комплексы, которые принято относить к элементам ПВО, также могут поражать баллистические ракеты оперативно-тактических комплексов ("Искандеров-М", например).

Системы ПРО гораздо более технологичны и дороже. Немногие государства могут себе финансово позволить спроектировать такую защиту. Среди примеров, которые эксперты приводят как систему ПРО – это американский мобильный комплекс THAAD. Он может перехватывать баллистические ракеты. THAAD прикрывает военные базы и стратегические объекты США. Но одна установка этого комплекса может стоить около 2,5 млрд долларов, говорит Черник.

THAAD – только один из элементов американской системы ПРО. США находятся под защитным "зонтиком", который выстраивался десятилетиями, говорит Игнат. Этот "зонтик" также распространяется на Канаду и американских партнеров в Европе. Элементы этой ПРО, в частности, расположены в Польше и Румынии.

Для защиты от ракет в США также есть наземный комплекс Ground-Based Midcourse Defense, который способен перехватывать даже межконтинентальные баллистические ракеты. И плюс – комплекс ПРО Aegis с противоракетами SM-3, расположенные на кораблях американского флота в Мировом океане. Этот комплекс может поражать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

Для защиты от крылатых ракет в США также предусмотрено применение зенитных ракет и истребителей, как и в системе ПВО Украины. Правда, средства в американском арсенале более современные и имеют большую дальность поражения.

Почему Patriot или "Железный купол" – не совсем наш вариант

Что касается ЗРК Patriot, то его можно рассматривать как комплекс ПВО, так и тактический комплекс ПРО. Это зависит от ракет, которыми он комплектуется. Батарея Patriot может прикрыть один город. Покупка двух батарей этого ЗРК обошлась Польше в 4,75 млрд долларов, причем на первые поставки она ожидает уже четыре года.

Так что те комплексы ПРО, которые используются в США, либо не подходят для тех ракет, которые против нас использует Россия. Либо на них слишком должно ждать. Либо они слишком неподъемные для украинского бюджета. А их единичные образцы будет проблематично интегрировать в нашу систему ПВО.

Второй пример, который чаще всего приводят как систему ПРО – Iron Dome – израильский "Железный купол". Он предназначен для уничтожения ракет малой дальности, неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов.

Работа "Железного купола" (фото: GettyImages)

"Однако он попросту не сможет перехватить залп, например, БМ-21 "Град". Одна машина "Град" имеет 40 направляющих, это значит, что ее полный залп составляет 40 снарядов. Одна батарея "Градов" можно произвести 240 выстрелов. В то время как боекомплект "Железного купола" – всего 60 ракет. То есть он сможет сбить максимум четверть выпущенных снарядов из батареи", – объяснил изданию военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Другими словами, "Железный купол" хорошо работает для небольшой страны со слабыми врагами, которые атакуют достаточно примитивными, самодельными ракетами. Эта система могла бы закрыть один украинский город, но это очень дорого, говорит Игнат. Стоимость одной батареи "Железного купола", по данным из открытых источников, стартует от 50 млн долларов.

"К тому же он прежде всего проектировался для защиты Израиля фактически от РСЗО "Град" или каких-то самодельных ракет, которыми в основном атакуют эту страну. Нам такой вариант не подойдет. Учитывая то количество РСЗО, которое есть у России, тем более модернизированных, как Торнадо-С ("Смерч"), мы не сможем физически запастись таким количеством противоракет", – отметил спикер командования Воздушных сил.

"Железный купол" – это всего лишь один из элементов эшелонированной противоракетной обороны Израиля. Там также есть система ПРО Arrow, способна сбивать баллистические ракеты. Защиту от ракет оперативно-тактических комплексов обеспечивает сравнительно новый комплекс "Праща Давида".

Эта система разработана для противодействия ракетному оружию, имеющему дальность 300 км. И она более подходящая в случае нынешних угроз Украины, поскольку способна поражать не только крылатые ракеты, но и ракеты "Искандеров" и "Точки-У".

Как Украине сейчас защитить небо

Построить собственную систему ПРО Украина сейчас не может, как минимум по той причине, что на это уйдут годы и огромные суммы средств. Наш вариант на будущее – войти под "зонтик" американской системы ПРО, интегрируясь в евроатлантические структуры безопасности, говорит Игнат.

Но самый оптимальный выход сейчас – усиливать нашу систему ПВО более современным вооружением. Например, ЗРК NASAMS или IRIS-T, которые пообещали передать наши западные союзники. Также нам необходимы более современные истребители вроде F-15 или F-16, однако партнеры не спешат их поставлять.

"Потребность в комплексах NASAMS будет зависеть в том числе и от выбранной нами организационно-штатной структуры. Речь может идти о примерно 12 батареях для подразделений ЗРВ Воздушных сил", – допустил Збанацкий.

ЗРК NASAMS (фото: официальный сайт корпорации Kongsberg)

ЗРК NASAMS или IRIS-T – это установки малой и средней дальности. Они могут справляться с аэродинамическими целями, включая крылатые ракеты. Производители этих комплексов заявляют, что они также способны сбивать ракеты оперативно-тактических комплексов, говорит Игнат. Но в ближайшей перспективе мы не сможем получить их в таком количестве, чтобы перекрыть всю территорию Украины. К тому же NASAMS и IRIS-T практически беспомощны против "Градов", "Ураганов" и "Смерчей".

"А у нас есть две болезненные точки на карте Украины – Харьков и Николаев, по которым наносят удары с РСЗО. В будущем, если наш конфликт затянется на годы, нам нужно будет что-то вроде концепции "Железного купола", но более усовершенствованное – то, что cможет сбивать "Грады", "Ураганы" и "Смерчи" в большем количестве. Но это будет колоссально дорого", – объяснил Грабский.