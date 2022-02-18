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Почему не было связи Vodafone на Донбассе этой ночью

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Пятница 18 февраля 2022 09:25
Почему не было связи Vodafone на Донбассе этой ночью Фото: почему не было связи Vodafone на Донбассе этой ночью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 февраля, ночью на Донбассе местные жители сообщили о проблемах в работе мобильного оператора Vodafone. Как оказалось, причиной тому был акт вандализма.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-cлужба Vodafone.

Согласно данным жителей, связь с мобильным оператором отсутствовала на территории Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

РБК-Украина пресс-служба Vodafone отметила, что причиной тому был обрыв волоконно-оптической линии связи вследствие акта вандализма.

"После непродолжительного отсутствия связь восстановили путем перемаршрутизации трафика", - отметили у мобильного оператора.

Уже к утру ремонт линии был завершен.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что сегодня ночью на Донбассе отсутствовала связь с мобильным оператором Vodafone.

Также РБК-Украина писало о том, как будут работать мобильные операторы в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации на территорию Украины.

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