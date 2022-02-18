Чому не було зв'язку Vodafone на Донбасі цієї ночі
Сьогодні вночі на Донбасі місцеві повідомили про проблеми в роботі мобільного оператора Vodafone. Як виявилося, причиною тому був акт вандалізму.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Vodafone.
Згідно з даними жителів, зв'язок з мобільним оператором був відсутній на території Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.
Як зазначає пресслужба Vodafone, причиною тому був обрив волоконно-оптичної лінії зв'язку внаслідок акту вандалізму.
"Додам, що після нетривалої відсутності зв'язок відновили шляхом перемаршрутизації трафіку", - зазначили у мобільного оператора.
Вже до ранку ремонт лінії був завершений.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні вночі на Донбасі був відсутній зв'язок із мобільним оператором Vodafone.
Також видання писало про те, як працюватимуть мобільні оператори у разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації на територію України.