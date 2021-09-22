Почему СН собирает большое заседание в Трускавце и позовут ли Разумкова: ответ Корниенко

Кого позовут?

По словам Корниенко, есть возможность собрать большое заседание фракции. Будут также представители Офиса президента, правительства.

Кроме того, пригласят представителей силовых ведомств, генерального прокурора.

"Для того, чтобы мы подняли те вопросы, которые беспокоят людей по вопросам справедливости", - пояснил Корниенко.

На вопрос, будет ли на заседании Дмитрий Разумков глава СН ответил "не уверен". Затем добавил, что ориентироваться будут на состояние здоровья спикера, ведь он сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

Почему Трускавец?

Глава партии "Слуга народа" объясняет: Трускавец выбрали, потому что в Украине мало похожих туристических мощностей.

"Кроме Трускавца мало таких мест, потому что надо компактно расселить большое количество людей - около 300. Мы займем фактически все отели в Трускавце", - отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что депутаты будут селиться за свой счет.

"Кто-то даже уже с семьями планирует ехать, потому что это выходные", - добавил глава СН.

Темы

Основными темами будут стратегические вопросы.

"Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока Владимира Зеленского и почти половину нашего срока. И наметить, что мы дальше делаем, по каким мы реформам дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми. Как интегрируются в общую нашу стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства", - пояснил Корниенко.

Предоставить

Заседание пройдет в следующую пятницу-воскресенье, то есть 1-3 октября. Главные вопросы рассмотрят во второй половине дня 1 октября, а также днем в субботу 2 октября.