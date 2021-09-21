В "Слуге народа" подтвердили большое заседание с участием Зеленского: названы темы
Фракция "Слуга народа" соберется на большое заседание, которое, вероятно, пройдет в конце следующей недели. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также представители всех ветвей власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.
По ее словам, фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание, в котором ожидается участие всех представителей власти и президента Владимира Зеленского.
Палийчук отметила, что заседание, скорее всего, пройдет в конце следующей недели. "Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - добавила она.
Пресс-секретарь подчеркнула, что это будет не съезд партии, не обучение, а рабочее совещание. К нему будут допущены только те, кто полностью вакцинирован от коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест.
Темами встречи станут:
- обсуждение стратегии работы власти на следующий год;
- подведение итогов работы за два прошедших года;
- рассмотрение плана законопроектных работ.
Напомним, ранее источники РБК-Украина в партии "Слуга народа" рассказали, что Владимир Зеленский собирает народных депутатов из политсилы на выездное заседание. Предположительно, оно пройдет в Трускавце.