Почему Рябошапку отправляют в отставку: что известно

Сегодня на внеочередном заседании Рада проголосует за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Подробнее о том, почему парламент недоволен работой ГПУ, и кто может стать новым генпрокурором - в материале РБК-Украина.

Отчет Рябошапки в Раде

Одним из пунктов вчерашнего внеочередного заседания Верховной Рады был отчет руководителей правоохранительных ведомств. Результаты своей работы представили глава МВД Арсен Аваков, исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова, глава НАБУ Артем Сытник, глава СБУ Иван Баканов и глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка.

Генпрокурор начал свое выступление с того, что считает реформы в ГПУ главным достижением за полгода пребывания на посту.

“Шесть месяцев назад при поддержке главы государства и вас мы начали реформу прокуратуры. И я считаю что это является одним из наших возможно самых главных достижений за последние 6 месяцев. Мы являемся единственным органом, который начал реальную реформу и реальные изменения”, - заявил глава ГПУ.

Рябошапка заявил о том, что с сентября генпрокуратура передала в суд 766 производств по делам о коррупции чиновников среднего звена, в которых фигурируют 880 человек. Также он отметил, что уже получили свои тюремные сроки 250 человек.

Вместе с тем, генпрокурор заявил, что расследованием дел топ-чиновников - не в полномочиях ГПУ. Этим, по его словам, занимаются антикоррупционные органы.

Почему Рада недовольна Рябошапкой

На сайте Рады появился текст постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В пояснительной записке говорится о том, что глава ГПУ не проявил активности в расследовании преступлений топ-чиновников и не довел ни одно такое дело до завершения - судебного приговора.

“Не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни резонансное досудебное расследование, а также - по топ-чиновников не доведено до конца, ни обвинительного акта по таким делам в суд не направлена и, как следствие, приговоров судом вынесено”, - сказано в пояснительной записке постановления.

В качестве примеров, там перечислены:

дело Олега Гладковского , которому объявили подозрение в октябре 2019 года, но обвинительный акт не передан в суд;

, которому объявили подозрение в октябре 2019 года, но обвинительный акт не передан в суд; дело Андрея Садового , которому объявили подозрение в ноябре 2019 года, но обвинительный акт не передан в суд;

, которому объявили подозрение в ноябре 2019 года, но обвинительный акт не передан в суд; дело Вадима Альперина , который был задержан по подозрению в нарушении таможенного законодательства, но вышел под залог;

, который был задержан по подозрению в нарушении таможенного законодательства, но вышел под залог; дело Екатерины Гандзюк , результаты по которому Рябошапка анонсировал 22 октября 2019 года;

, результаты по которому Рябошапка анонсировал 22 октября 2019 года; “умалчивание” состояния расследования по делу дочерних компаний Burisma.

Ранее о причинах недовольства генпрокурором говорил и замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

"У нас есть вопросы по реформе прокуратуры и по тому, что во время реформы не всегда происходит текущая деятельность. В частности, не выдвигаются важные, на наш взгляд, подозрения. Я думаю, что сегодня мы послушаем отчет генерального прокурора и также будем делать выводы", - заявил Корниенко.

Кто может сменить Рябошапку на посту главы ГПУ

Кандидатом на должность нового генерального прокурора Украины называли пока только одного человека - народного депутата от фракции “Слуга народа” Сергея Ионушаса.

По словам нардепа СН Ирины Верещук, эта кандидатура была рассмотрена на заседании фракции и на сигнальном голосовании его поддержали.

"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение ", - сообщила Верещук.

Отметим, что поддержку кандидатуры Ионушаса на сигнальном голосовании подтвердили и другие источники РБК-Украина.