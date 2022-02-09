Почему россияне негативно относятся к украинцам: объяснения социолога

"За все время наших наблюдений с 2008 года их отношение к нам было хуже, кроме периода после победы Владимира Зеленского. Тогда было примерно на одинаковом уровне", - рассказал он.

Последние исследования за 2020, 2021 годы показывают, что их отношение стало чуть лучше, чем у украинцев к россиянам, но тоже не намного лучше, уточнил социолог.

"В России негативное отношение к Украине постоянно поддерживается соответствующими передачами и пропагандистской работой", - уточнил он.

В России за последние семь-восемь лет проводились опросы о том, кто является самой выдающейся фигурой всех времен и народов.

"По их результатам, Сталин опережает даже Путина и занимает первое место на протяжении последних лет. И если десять лет назад между Украиной и Россией хоть и была разница в позитивном отношении к Сталину, но она была на уровне пяти процентных пунктов. То сейчас в Украине положительное отношение к Сталину имеют 18%, а в России - почти 60%, разница более 40 процентных пунктов", - отметил Паниотто.

То есть Сталин стал национальным героем в России и, возможно, это все укладывается в версию россиян о том, что украинцы являются "предателями", которые разрушили "великую страну", добавил социолог.