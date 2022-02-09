Чому росіяни негативно ставляться до українців: пояснення соціолога

Соціолог Володимир Паніотто вважає, що в українців довгий час було нерозділене кохання до росіян, навіть під час війни з Грузією. В той же час тільки 30% населення Росії позитивно ставилися до України.

"За весь час наших спостережень з 2008 року їхнє ставлення до нас було гіршим, крім періоду після перемоги Володимира Зеленського. Тоді було приблизно на однаковому рівні", - розповів він.

Останні дослідження за 2020, 2021 роки показують, що їхнє ставлення стало трохи кращим, ніж в українців до росіян, але теж не значно краще, уточнив соціолог.

"У Росії негативне ставлення до України постійно підтримується відповідними передачами та пропагандистською роботою", - уточнив він.

В Росії за останні сім-вісім років проводилися опитування про те, хто є найвидатнішою фігурою всіх часів та народів.

"За їхніми результатами, Сталін випереджає навіть Путіна і займає перше місце впродовж останніх років. І якщо десять років тому між Україною і Росією хоч і була різниця у позитивному ставленні до Сталіна, але вона була на рівні п'яти процентних пунктів. То зараз в Україні позитивне ставлення до Сталіна мають 18%, а в Росії - майже 60%, різниця більше 40 процентних пунктів", - зазначив Паніотто.

Тобто Сталін став національним героєм у Росії і, можливо, це все вкладається в версію росіян про те, що українці є "зрадниками", які зруйнували "велику країну", додав соціолог.